Premier League: hattrick-held Trossard verpest comeback van Liverpool, Chelsea pakt zege op de valreep

Na Arsenal-Spurs werd er nog gevoetbald in de Premier League en hattrick-held Leandro Trossard trok alle aandacht naar zich toe.

Kon Chelsea in extremis nog de zege pakken, dan moest Liverpool vrede nemen met een gelijkspel. Het puntenverlies van de Reds kwam door één man: Leandro Trossard leverde een glansprestatie af om u tegen te zetten. Een overzicht van de vijf namiddagmatchen.

Liverpool - Brighton 3-3

U kon HIER al lezen hoe Trossard Anfield Road met verstomming sloeg door twee keer in een kwartier te scoren. Nadien kwam onder impuls van Firminho wel een comeback van Liverpool op gang. Webster hielp dan nog ongelukkig wat mee met een owngoal: van 0-2 naar 3-2. Toch een zege voor Liverpool? Neen, want Trossard maakte in het slot zijn hattrick compleet. Wat een match van de Rode Duivel!

Crystal Palace - Chelsea 1-2

Ook Chelsea werd danig op de proef gesteld, onder meer omdat Édouard Crystal Palace al vroeg op voorsprong bracht. Aubameyang hing de bordjes voor rusten wel al opnieuw in evenwicht. Daar leek het bij te blijven, tot Gallagher in de slotminuut alsnog de 1-2 maakte.

Bournemouth - Brentford 0-0

Veel minder spektakel was er op het veld van Bournemouth: dat moest de bal aan Brentford laten, maar bleef wel overeind. Beide middenmotors hielden het dus op een brilscore.

Fulham - Newcastle 1-4

Fulham zag zijn hoop op puntengewin al snel gefnuikt door het rood voor Chalobah en de 0-1 van Wilson. Newcastle had zijn schaapjes helemaal op het droge toen Almirón de score verdubbelde. Longstaff deed in de eerste helft nog eens de score trillen, Almirón maakte na de pauze zijn tweede van de namiddag. In het slot zat er voor Fulham toch nog een eerredder in via Reid.

Southampton - Everton 1-2

Everton kwam op bezoek bij Southampton vlak na rust achter door het openingsdoelpunt van Aribo. Coady en McNeil zetten echter snel orde op zaken.