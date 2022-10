🎥 Sollicitatie voor basisplek bij België: Trossard slaat Anfield met verstomming met 2 goals in begin en derde in slot

Leandro Trossard solliciteert nadrukkelijk naar een basisplek bij de Rode Duivels. Ook Anfield heeft kunnen zien wat de ex-Genkenaar allemaal in zijn mars heeft.

Trossard reisde met zijn ploeg Brighton af naar Anfield om Liverpool te bekampen. Als de troepen van Jürgen Klopp zich aan een rustige namiddagje verwachtten, moesten ze die mening al na drie minuten bijstellen. Trossard maakte de bal mooi vrij en schoot vervolgens van in de rechthoek rechts beneden de 0-1 binnen. Hoe Trossard een doelpunt viert is in Engeland wel bekend: het brilletje mocht weer worden bovengehaald.

Dat deed niet enkel de international zelf, ook bij de Brighton-aanhang is het gebaar al helemaal geïntegreerd. Trossard gunde Liverpool geen rust. Nog geen kwartier na de 0-1 volgde al een verdubbeling van de score. Onze landgenoot was het eindstation van een vlotte combinatie bij de bezoekers en viseerde opnieuw dezelfde hoek: 0-2 en dat na niet eens twintig minuten voetbal.

Liverpool had uiteraard nog wel enige tijd om die scheve situatie recht te zetten. Na 55 minuten spelen stond het al gelijk. Dat doet natuurlijk niets af aan de knappe prestatie van Leandro Trossard, die later zelfs nog een derde keer zou scoren. In de voorbije interlands bij de Rode Duivels moest Trossard op de bank beginnen. Op zijn positie speelt immers ene Eden Hazard.