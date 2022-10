Blessure van Alexis Saelemaekers is erger dan gedacht: hij mist waarschijnlijk het WK in Qatar

Saelemaekers viel uit tegen Empoli en zijn blessure is erger dan eerst gedacht.

In de match tegen Empoli stonden zowel Charles De Ketelaere als Alexis Saelemaekers op het veld bij AC Milan. Bij Empoli speelde Koni De Winter.

Na een half uur al viel Saelemaekers uit met een knieblessure. Er is nu een update over de ernst van de blessure. Sacha Tavolieri heeft bevestiging gekregen dat Saelemaekers zo'n 6 tot 8 weken buiten strijd zou zijn.

Dat is slecht nieuws voor Saelemaekers want binnen exact zeven weken al begint het WK voetbal in Qatar. Hij zal er dus hoogstwaarschijnlijk niet bij zijn in Qatar.