Thomas Meunier heeft knoop doorgehakt: "Opgebeld en gezegd dat hij me mocht schrappen"

Thomas Meunier kreeg als Rode Duivel de kans om een trainersdiploma te halen via een verkorte opleiding en deed dat ook.

De kans dat Thomas Meunier later als trainer aan de slag gaat lijkt onbestaande. “We hadden bij de nationale ploeg de mogelijkheid om ons trainersdiploma na een verkorte opleiding te halen”, zegt Meunier aan Sport/Voetbalmagazine. “Ik heb alle cursussen gevolgd, maar een week voor het einde heb ik mijn docent opgebeld en gezegd dat hij me mocht schrappen, dat ik ermee stopte.”

De blessure en revalidatie van drie maand gaf de doorslag. “In die periode heb ik elke week met vrienden naar een wedstrijd gekeken. Zoals een heel normale supporter. En ik heb ervan genoten, om in het stadion te staan, om te lachen, om na te praten. Het was een mooie tijd: zonder druk naar het voetbal kijken, zonder camera’s en alles wat daarbij komt. Dat is het voetbal zoals ik het me voorstel. Als ik tien jaar verder kijk, dan zie ik me weer op dezelfde plek: in het stadion, op de tribune.”

Meunier ziet zichzelf dan ook liever scout of raadgever worden, maar het is ook mogelijk dat hij een carrière als analist voor de televisie uitbouwt.