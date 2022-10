Denayer legt vreemde transfer uit: "Ik kon veel meer verdienen in Europa"

Jason Denayer, normaal een basisspeler bij de Rode Duivels, beleefde een heel vreemde transferzomer. Als vrije speler had hij aanbiedingen genoeg, maar uiteindelijk werd het Al Shabab in Dubai. Toch wel een rare carrièrewending voor de buitenwereld.

Denayer denkt er echter zo niet over. "Ik ben 27 en heb een contract voor één jaar in Dubai. Wat is het probleem? Er zijn zo veel spelers die zo’n transfer maakten en nadien nog terugkwamen en vlot meedraaiden in Europa", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Maar van een speler die aanbiedingen had uit Engeland, Italië en Spanje verwacht je misschien wel een andere keuze. "De echte reden dat het er nooit van kwam, ligt elders. Toen ik nog bij Manchester City speelde, heeft de club me uitgeleend aan Sunderland. Ik heb die transfer gemaakt omdat City het me vroeg. We degradeerden uit de Premier League, we speelden de hele tijd om niet te verliezen. Ik werd daar doodongelukkig van. Ik heb eruit geleerd. Het is niet zo dat ik me te goed voelde voor de clubs die me wilden, maar dat waren geen teams die op Europees voetbal mikten. En ik wil absoluut voor de prijzen spelen.”

In Dubai... “Shabab Al-Ahli is heel ambitieus, speelt de Aziatische Champions League en ziet in mij een sleutelspeler. Het is een goed project. Ik kon veel meer verdienen in Europa. Er was ook een financieel interessanter bod uit Saoedi-Arabië, maar dat heb ik afgeslagen. Ik doe dit niet voor het geld, wel omdat het een club is die bovenin meedraait en omdat de levenskwaliteit in Dubai erg hoog is."