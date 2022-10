RSCA Futures meerwaarde voor 1B: "Al kan je je wel vragen stellen rond spelerskern"

RSCA Futures staat momenteel samen met Beerschot op kop van de Challenger Pro League.

Een stevige verrassing, de prestaties van RSCA Futures. Als enige ploeg zijn ze nog ongeslagen in de Challenger Pro League. “Het maakt de wedstrijden interessanter om te volgen. Die jongens begaan nog vaak jeugdzondes, maar hebben intrinsiek meer kwaliteiten dan hun tegenstanders”, zegt Eleven-commentator Jeroen Roppe in Gazet van Antwerp.

“Je kan je wel vragen stellen rond de samenstelling van hun spelerskernen. De ene week spelen ze met verschillende jongens uit de A-kern, de week nadien komen ze met een totaal andere selectie af.”

De belangstelling is ook anders. “Ik merk wel dat de supporters van de A-ploegen de wedstrijden van hun beloften intensief volgen, maar dan voornamelijk op televisie. In de stadions is de beleving onbestaande. Er staat voor die ploegen ook minder op het spel. Zolang ze niet degraderen, is alles goed. Zo krijg je een competitie op twee snelheden.”