Barcelona in alle staten na dubieus VAR-moment en dreigt met klacht: "Er is ons onrecht aangedaan"

Barcelona verloor dinsdag tegen Inter Milaan in de Champions League en is niet te spreken over de scheidsrechter en de VAR.

Inter won van Barcelona met 1-0 na een goal van Çalhanoğlu net voor de rust. Barcelona domineerde de wedstrijd, maar kreeg niet veel kansen. Een goal van Pedri werd nog afgekeurd na handspel van Ansu Fati en handspel van Dumfries werd niet gezien door de VAR. Bij Barcelona waren ze dan ook furieus achteraf. Trainer Xavi kon het niet begrijpen. “Ik ben verontwaardigd. Er is ons hier onrecht aangedaan. Het was een duidelijke handsbal. De beslissingen van de scheidsrechter hebben het resultaat bepaald.” “Op dat moment moet hij als scheidsrechter zijn verantwoordelijkheid nemen. In plaats daarvan loopt hij weg en gebeurt er niks. Het is onrechtvaardig.” Volgens de Spaanse media wil Barcelona nu klacht indienen bij de UEFA tegen scheidsrechter Slavko Vincic. Increíble no pitar penalty. Increíble pic.twitter.com/UjFHslPFOO — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) October 4, 2022