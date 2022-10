Dimitar Berbatov wil voorzitter worden van de Bulgaarse voetbalbond: "Je moet het hoofd afhakken, figuurlijk gesproken, en iets nieuws bouwen"

In 2019 hing hij zijn schoenen aan de haak, maar van een pensioen is er geen sprake. Dimitar Berbatov wil zich terug in het voetbal smijten en voorzitter worden van de Bulgaarse voetbalbond.

Hij deed zijn ambitie uit de doeken in een uitgebreid gesprek bij Sky Sports. "Als speler dacht ik enkel aan het voetbal. Er komt een moment in je leven dat je je ervan bewust wordt dat je naar voren moet treden. Ik voel het als een plicht aan mezelf en aan het Bulgaarse volk. Ik vul mijn dagen nu met door het land rijden, met mensen praten, ontdekken wat de problemen zijn en hoe die kunnen worden opgelost. Het oplossen van die problemen is nu mijn missie."

Berbatov wil de huidige voorzitter van de bond, Borislav Mihaylov, opvolgen. Onder diens bewind, dat in 2005 begon, slaagde Bulgarije er niet meer in om zich te plaatsen voor een groot toernooi. De twee zijn alvast geen vrienden. "Als je een giftige cultuur opbouwt, raak je besmet. Als je dat wil laten ophouden, moet je het hoofd afhakken, figuurlijk gesproken, en iets nieuws bouwen. De voetbalgemeenschap staat honderd procent achter ons, want ze zien ons als het nieuwe begin. Het is hoog tijd voor verandering. Dat moet gebeuren. Het is mijn obsessie om het Bulgaarse voetbal te moderniseren. Dat ben ik het Bulgaarse voetbal verschuldigd, dat ik dat probeer te fiksen. En het zal me lukken."