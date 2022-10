Extra blessurezorgen voor FC Barcelona na duel in Champions League

FC Barcelona verloor dinsdagavond met 1-0 van Inter Milan in de Champions League.

De Deen Andreas Christensen viel na net geen uur spelen uit in deze wedstrijd. Hij heeft, zo laat de Spaanse club nu weten, een blessure aan de ligamenten van de enkel opgelopen.

Verdere onderzoeken zullen moeten aantonen hoe ernstig de blessure is. Voor FC Barcelona is dit een nieuwe tegenvaller, nadat al Ronald Araujo, Jules Koundé en Hector Bellerin uitvielen.

Barcelona speelt dit weekend in de competitie tegen Celta Vigo. Volgende week is Inter opnieuw de tegenstander in de Champions League. Daarna volgt in La Liga de Clasico tegen Real.