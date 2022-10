🎥 Dag op dag 20 jaar geleden kende Ronaldo een droomdebuut bij Real Madrid

20 jaar geleden maakte Ronaldo zijn debuut in het shirt van Real Madrid. Zijn debuut bleef niet onopgemerkt.

Op 6 oktober 2002 stond Ronaldo langs de zijlijn. Hij mocht tegen Alaves voor de 1e keer in een shirt van Real Madrid het veld opkomen. In totaal kreeg hij maar 27 minuten en toonde in die invalbeurt wat hij het beste kon: scoren. Hij trof meteen 2 keer raak.

Throwback to when Ronaldo scored twice in his Real Madrid debut 🇧🇷 pic.twitter.com/78kVRx1dFS — Photos of Football (@photosofootball) October 6, 2022

Ronaldo zou uiteindelijk 177 wedstrijd voor Real spelen. Daarin scoorde hij 103 keer en gaf ook 34 keer een assist. Met Real werd hij 2 keer landskampioen, won hij de Europese supercup, de Copa del Rey en ook het WK voor clubs.