FC Barcelona en Atletico Madrid vinden akkoord voor situatie Antoine Griezmann

De Franse international zal nu eindelijk meer dan 30 minuten per wedstrijd kunnen spelen.

Het dossier Griezmann lijkt nu eindelijk zijn ontknoping te hebben gevonden. Na wekenlange onderhandelingen lijken Atletico Madrid en Barcelona een akkoord te hebben bereikt. Dit is volgens het Spaanse dagblad AS. De overeenkomst zou de Fransman dus toestaan om meer dan 30 minuten per wedstrijd te spelen zonder dat Atletico daar extra voor zou moeten betalen.

De deal wordt naar alle verwachting volgende week officieel gemaakt. Griezmann zou een nettosalaris van 8 miljoen op kunnen strijken. Aan het einde van het seizoen is hij voorgoed een Colchonero na twee uitleenbeurten.