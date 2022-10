Frenkie de Jong terug na blessure, gebruikt Xavi hem als verdediger?

Zondag speelt Barcelona tegen Celta de Vigo in La Liga. Frenkie de Jong zit opnieuw in de selectie na zijn blessure. Zal hij spelen als centrale verdediger?

Barcelona kan opnieuw rekenen op de Nederlander Frenkie de Jong die een tijdje buiten strijd was met een hamstringblessure. Xavi nam de Nederlandse international meteen weer op in zijn selectie, maar overweegt opvallend genoeg om hem te gebruiken als centrale verdediger. "Hij kan daar spelen!", maakte Xavi heel duidelijk op een persmoment. "Het is iets dat we geprobeerd hebben in het voorseizoen. Hij slaagde voor de test. Hij heeft power en is snel. Natuurlijk kan Frenkie in de verdediging spelen”, ging Xavi verder.

De andere Nederlander, Memphis Depay is nog steeds geblesseerd en kan dus nog niet meedoen bij Barcelona. Voor Frenkie de Jong zit er dus een enorme test aan te komen als centrale verdediger. Dat komt door de blessures van de verdedigers Andreas Christensen, Ronald Araújo, Jules Koundé en Héctor Bellerín. Na zeven speeldagen staat Barcelona gedeeld eerste met Real Madrid en met het vooruitzicht op het onderlinge duel op 16 oktober moet Xavi dus op zoek naar wie hij achterin zal posteren.