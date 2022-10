Twee opeenvolgende degradaties? Ploeg met de mooiste truitjes ter wereld begint slecht aan het seizoen

Venezia degradeerde vorig seizoen naar de Serie B. De seizoensstart is nog geen succes geweest.

Na acht speeldagen staat Venezia FC, de ploeg met de mooiste truitjes ter wereld, met amper acht punten op de 16e plek in de Serie B. Na één seizoen in de Serie A degradeerde de club uit Venetië opnieuw naar de Serie B. Is er een tweede opeenvolgende degradatie in de maak?

Vandaag verloor Venezia opnieuw in eigen huis tegen Bari. Deze zomer namen ze afscheid van onder andere Thomas Henry (ex-OHL) en Daan Heymans, die naar Charleroi ging. Ook doelman Sergio Romero en spits Francesco Forte vertrokken. In totaal vertrokken er 28 spelers, wat best veel is.