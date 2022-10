Barcelona-voorzitter Joan Laporta verdedigt de Super League: "Aantrekkelijke, eerlijke en strijdvaardige competitie"

De Super League lijkt niet meteen erdoor te komen, maar er zijn nog altijd voorstanders van de oprichting ervan. Barcelona-voorzitter Joan Laporta heeft nog eens voor de Super League gepleit.

“Met de Super League worden de clubs meester over hun lot, want de huidige situatie is zorgwekkend. We nemen alle kosten en risico’s op ons. Ook zit het Europese voetbal in een neerwaartse spiraal op vlak van supportersaantallen en het aantrekken van nieuw publiek. Jongeren voelen zich namelijk aangetrokken tot andere vormen van ontspanning", vertelde Joan Laporta op een algemene vergadering van Barcelona.

"De Super League zal die problemen aanpakken", ging Laporta verder. "Als we vrij mogen werken, zullen we een format kunnen voorstellen dat voor iedereen geschikt is."