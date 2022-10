Ook al gelooft hij het zelf niet: "Misschien kan België in dat geval eens verrassen op het WK"

Het WK in Qatar komt met rasse schreden dichterbij. Het is uitkijken of de Rode Duivels een rol van betekenis kunnen spelen.

De laatste kans voor de Gouden Generatie, zo klinkt het bijna overal over het WK in Qatar van de Rode Duivels. Christoph Daum heeft er zijn twijfels bij.

“Door mijn affiniteit met jullie land zeg ik in Duitsland voor elk kampioenschap dat België mijn 'Geheimfavorit' is voor de titel. Voor dit WK zal ik dat niet meer doen. België heeft genoeg potentieel en ervaring om de groep door te komen, maar er zal veel moeten meevallen om de kwartfinale te halen”, zegt hij in Het Laatste Nieuws.

En het tekort situeert zich volgens Daum niet op voetballend vlak. “In knock-outduels mis ik het absolute killersinstinct om zich ten koste van alles door te zetten. België heeft nooit slecht gespeeld, ook niet bij verlies. Maar daar koop je niet veel mee. In Duitsland zeggen we: 'Raus mit Applaus.'”

In één enkel geval ziet hij de Rode Duivels misschien toch iets presteren in Qatar. “Nu denk ik: 'Als we België eens niét in die rol van een titelfavoriet duwen, vinden ze misschien een bijzondere kracht om toch te verrassen'.”