🎥 WK in gevaar? AS Roma-speler blesseert zich bij het nemen van een strafschop

Paulo Dybala (28) dreigt het WK in Qatar te missen. De aanvaller van AS Roma blesseerde zich in de wedstrijd tegen AS Roma.

In het begin van de 2e helft stond het 1-1 tussen AS Roma en Lecce, maar Roma kreeg een strafschop en Paulo Dybala zette de 2-1-eindscore op het bord. Enkele minuten later moest Dybala wel geblesseerd naar de kant. Nemanja Matic verving hem.

"Het ziet er niet goed uit", vertelde trainer José Mourinho na de wedstrijd. "Ik denk niet dat we hem dit jaar nog bij AS Roma nog in actie zullen zien."

Dybala zet Roma vanaf de stip weer op voorsprong: 2-1 ⚽️



De Argentijn blesseert zichzelf wel bij het nemen en moet zelfs gewisseld worden

Dat is een serieuze streep door de rekening van Roma. Dybala was dit jaar in de Serie A al goed voor 5 goals en 2 assists en in de Europa League scoorde hij al 2 keer.

Ook dreigt Dybala door zijn blessure het WK mis te lopen. Bij Argentinië heeft hij al 34 caps, maar komt hij wel van de bank. Lionel Messi en Lautaro Martinez starten meestal.