Ancelotti komt met update over geblesseerde Courtois: "Dat is het plan met Thibaut"

Thibaut Courtois ligt momenteel in de lappenmand met zenuwpijn in de rug. De geheimzinnige communicatie zorgde voor onrust, maar volgens Carlo Ancelotti is er licht aan het einde van de tunnel.

Voor de duidelijkheid: Thibaut Courtois moet ook het Champions League-treffen tegen Shakhtar Donetsk aan zich voorbij laten gaan. "Maar ik heb hem vandaag nog gesproken en het gaat een pak beter." "Het plan is dat Thibaut donderdag opnieuw zal trainen", stelt Carlo Ancelotti ook de Belgische natie gerust. "Op die manier is hij klaar voor de Clasico van zondag."