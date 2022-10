Verrassing van formaat: na exact een maand op de bank krijgt Eden Hazard een basisplaats bij Real Madrid

Carlo Ancelotti tovert Eden Hazard uit zijn hoed tegen Shakhtar Donetsk.

Na vijf volledige matchen op de bank begint Eden Hazard tegen Shakhtar Donetsk in de basis in de derde match in de groepsfase in de Champions League.

Hazard speelde voor het laatste tegen Mallorca op 11 september. Hij startte toen in de basis en werd in minuut 59 gewisseld. Sindsdien speelde hij wel bij de Rode Duivels, maar bij Real lukte het niet.

Het zal voor Hazard van moeten zijn nu, als hij nog eens een zwakke prestatie aflevert lijkt hij definitief te zakken in de pikorde bij Real.