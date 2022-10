Eden Hazard na 55 minuten gewisseld tegen Shakhtar Donetsk na onzichtbare eerste helft

De eerste basisplaats in een maand voor Eden Hazard heeft iets meer dan een helft geduurd.

Carlo Ancelotti gunde Eden Hazard nog eens een kans na een maand op de bank. Zijn laatste match dateerde van exact een maand geleden tegen Mallorca.

Om Vinicius Junior te sparen voor de Clásico tegen Barcelona zondag mocht Eden Hazard nog eens startten. Hazard maakte niet veel indruk in de eerste helft, maar mocht toch nog startten aan de tweede helft.

Shakhtar kwam na een minuut in de tweede helft op voorsprong via Zubkov. Tien minuten later greep Ancelotti in en haalde hij Hazard naar de kant. VIncius Junior nam zijn plaats weer in.