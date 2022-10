Bondscoach maakt zich zorgen over zijn 'joker': aanvaller zit in vicieuze cirkel en bij KBVB tasten ze in het duister

Roberto Martinez begint zich stilaan zorgen te maken over Jérémy Doku. Ondanks zijn beperkte speeltijd door blessures rekende de bondscoach nog steeds op hem. Maar nu is hij weer out en bij de KBVB weten ze weinig over zijn fysieke gesteldheid.

Bij Rennes maken ze zich ook wel zorgen over hun recordtransfer. "Het is problematisch voor hem en voor ons. Eigenlijk zit hij in een vicieuze cirkel. Hij komt terug en we geven hem dan wat speeltijd. Dan blesseert hij zich opnieuw en kunnen we opnieuw bijna van 0 beginnen", aldus trainer Bruno Génésio eerder. "Dat is voor Doku mentaal heel moeilijk", ging Génésio verder. "Het zijn moeilijke momenten, maar die horen bij een carrière en je moet die overwinnen."

Roberto Martinez is één van de grote gelovers in de kwaliteiten van de razendsnelle aanvaller. Hij brengt iets onvoorspelbaars en Martinez zou hem altijd meenemen naar het WK. Maar ook de medische staf van de KBVB weet weinig over zijn blessures. Is er een diepgaander probleem of kan zijn gestel de intensievere Ligue 1 nog niet aan?