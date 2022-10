Verbeke legt Esposito onder een vergrootglas: "Heb de dag altijd gevreesd dat we een spits zouden rekruteren die niet onmiddellijk presteert"

Sebastiano Esposito kwam met hoge verwachtingen naar RSC Anderlecht, maar de Italiaanse aanvaller heeft die nog niet kunnen inlossen. Is er een reden voor de moeilijke start?

“Spitsen met ervaring kosten geld”, trapt Peter Verbeke een open deur in in Het Laatste Nieuws. “We proberen al drie jaar op onze manier de juiste spitsen te halen. Lukas Nmecha, Joshua Zirkzee, Christian Kouamé en Fabio Silva waren voltreffers. Maar ik heb de dag altijd gevreesd dat we een spits zouden rekruteren die niet onmiddellijk zou presteren. Dat is momenteel het geval met Esposito.”

Al is de sportief manager van RSC Anderlecht ervan overtuigd dat de Italiaan zijn nut nog kan bewijzen. “Elke speler heeft een handleiding. Bij de ene is die dikker dan de andere. Seba werkt héél hard, maar hij moet beseffen dat het moét gebeuren in de tien minuten die hij mag spelen. Hij moet op zo’n momenten zorgen dat hij klaar is. Het is onze taak om hem bij de les te houden.”