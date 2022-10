Gilles De Bilde zet twee Club Brugge-spelers in top vijf Champions League-spelers

Gilles De Bilde kiest naast Haaland, Sané en Mbappé voor twee spelers van Club Brugge die het meeste indruk op hem maakten.

De Bilde maakte voor HLN zijn top vijf van spelers die het meeste indruk op hem maakte in de Champions League. Erling Haaland, Leroy Sané en Kylian Mbappé zijn logische keuzes van De Bilde. Haaland maakte al vijf goals in drie matchen voor Manchester City in de Champions League. Mbappé zit aan vier goals in vier matchen, Sané maakte vier goals en gaf één assist in drie wedstrijden.

Daarnaast kiest De Bilde ook voor Ferran Jutglà en Abakar Sylla van Club Brugge in zijn top vijf. Jutglà zit aan twee goals en twee assist en maakte in de wedstrijd tegen Atlético Madrid een sterke indruk. Ook tegen Porto speelde de Spanjaard goed.

Abakar Sylla is de tweede Bruggeling die De Bilde kiest. Sylla startte in de drie matchen en verdedigde telkens goed. Tegen Leverkussen maakte hij ook de enige goal. Benieuwd of hij tegen Atlético opnieuw de nul kan houden.