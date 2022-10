Batshuayi vindt zijn beste vorm weer: "Hij ziet zichzelf nu ook als eerste spits van België

Michy Batshuayi kan zich eindelijk weer belangrijk maken bij een club. De voorbije twee wedstrijden was hij beslissend bij het Turkse Fenerbahçe en Fuat Capa - Belgisch/Turkse coach - ziet hoe dat komt.

"Wat hij nu verwezenlijkt, heeft hij te danken aan vorig seizoen", aldus Capa bij Sporza. "Vorig seizoen speelde hij bij Besiktas 35 keer en daar plukt hij nu de vruchten van. Hij voelt zich nu eindelijk goed en krijgt vertrouwen. Zijn trein lijkt vertrokken."



Michy doet het momenteel wel als invaller, maar Capa ziet hem snel weer in de basis staan. "Er is ook een mooie concurrentie in de ploeg met Valencia, de voorlopige topschutter, en Joao Pedro. Dat brengt het beste in de spitsen naar boven. En daar zal vooral de nationale ploeg profijt van hebben."

Want dat is misschien wel nodig gezien de blessureproblemen van Lukaku. "Batshuayi ziet zichzelf nu ook als eerste spits van België en dat heeft ook invloed op de prestaties die hij nu levert. Of hij die plaats in het nationale elftal kan behouden, blijft natuurlijk afhankelijk van in welke mate Romelu Lukaku zal herstellen van zijn blessure. Batshuayi is een compleet ander type. Lukaku is een targetspits die met de rug naar doel speelt, Batshuayi is veel beweeglijker. Ik denk dat een grote, stevige centrale verdediger liever tegen Lukaku speelt, dan tegen Batshuayi."