'Alfred Schreuder in beeld om in Bundesliga trainer te worden'

Alfred Schreuder verliet in de zomer Club Brugge om bij Ajax Amsterdam aan de slag te gaan, maar daar loopt alles niet van een leien dakje.

Het gerenommeerde Duitse blad Kicker brengt op zijn website het gerucht dat Schreuder in beeld is om trainer te worden bij Stuttgart. Zondag zou er met twee kandidaten gesproken zijn.

Mogelijk staat Schreuder, die nog tot midden 2024 onder contract ligt bij Ajax, gezien de miserie in Amsterdam wel open voor een nieuwe uitdaging. Al is het ook kijken of Stuttgart hem zonder overdreven kosten kan losweken.

Ook Jesse Thorup wordt genoemd als mogelijke nieuwe trainer van Stuttgart. Omdat hij vrij is na zijn ontslag in Kopenhagen, zou dat een veel logischere piste zijn. Stuttgart heeft amper acht punten gepakt in de Bundesliga dit seizoen.