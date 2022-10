Paul Onuachu vecht zich terug naar boven: "Niet veel van kritiek aangetrokken"

Paul Onuachu lijkt stilaan bij Racing Genk zijn beste vorm terug te vinden. Dit weekend was het opnieuw prijs.

Paul Onuachu scoorde zijn vierde goal in drie wedstrijden voor Racing Genk, al kreeg hij daarbij ook wel wat hulp van doelman Cojacaru.

“Een doelpunt dat mooi was van opbouw”, zegt Onuachu in Het Nieuwsblad. “Mike, Bilal, ik, we vinden elkaar. Ik besloot in een fractie van een seconde om te schieten. Het was een fiftyfifty bal. Hij zat net genoeg in de hoek om de doelman te verschalken.”

Onuachu voelt zich duidelijk goed in zijn vel weer. “Ik geniet van ons voetbal. En van het vertrouwen dat de coach in mij heeft. Hij verwacht dat ik niet enkel in de box maar ook daarbuiten veel acties maak. Dat probeer ik. Ik heb me de kritiek van de voorbije maanden niet aangetrokken en heb hard gewerkt om terug te komen.”