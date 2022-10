Deschamps bevestigt dat Franse sleutelpion WK zal missen: "Het is heel erg dat hij niet mee kan naar Qatar"

Frankrijk moet de wereldtitel in Qatar verdedigen zonder één van de absolute sterkhouders. N'Golo Kanté zal namelijk niet op tijd fit zijn om mee af te reizen naar het Midden-Oosten.

N’Golo Kanté ligt in de lappenmand met een blessure aan de hamstrings. Het licht aan het einde van de revalidatietunnel is dan wel in zicht, maar de middenvelder van Chelsea FC zal niet op tijd speelklaar zijn om af te reizen naar Qatar.

“Het is heel erg voor Kanté dat hij het WK zal missen”, bevestigt Didier Deschamps de afwezigheid van de sleutelpion in L’Equipe. “We zullen zijn energie en ervaring missen. Hij heeft in het verleden meermaals bewezen dat hij heel belangrijk is voor ons.”