Thibaut Courtois ontgoocheld over de Ballon d'Or: "Onmogelijk om als doelman te winnen"

Thibaut Courtois is niet helemaal tevreden over de verkiezing van de Ballon d'Or. Achteraf was hij ontgoocheld.

In de verkiezing van de Ballon d'Or eindigde Thibaut Courtois 7e. Hij keek bedrukt toen hij dat hoorde. Achteraf was hij ook ontgoocheld. "Als doelman is het onmogelijk om de Ballon d'Or te winnen", vertelde Courtois. "Ik heb LaLiga en de Champions League gewonnen. Ook deed ik enkele belangrijke reddingen. Om dan 7e te eindigen ..., de verkiezing is niet in het voordeel van de doelmannen. Gelukkig is er wel de prijs voor de beste doelman. Voor alle duidelijkheid: Karim Benzema is de terechte winnaar." Courtois was wel blij met de Lev Jasjin-trofee, voor beste doelman: "Ik moet al mijn ploegmaten bedanken en ben trots dat ik voor Real Madrid speel. Het was een ongelooflijk seizoen."