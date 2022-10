Gazzetta richt zich tot De Ketelaere: "Ben je daar? Vonk hebben we tot nu toe niet gezien"

Bij AC Milan wordt Charles De Ketelaere dit weekend terug in de basis verwacht na zijn twee speeldagen rust omwille van spiervermoeidheid. Maar de toonaangevende krant, La Gazzetta dello Sport, verwacht meer van hem.

De Ketelaere krijgt zijn plaats als nummer 10 waarschijnlijk terug omdat zijn concurrenten het niet beter deden. “De Ketelaere, ben je daar?”, kopt La Gazzetta. Daarin roepen ze hem op om "energieker" te zijn én voor statistieken te zorgen. "Uiteraard zal hij zijn cijfers moeten opkrikken. De Ketelaere kon nog altijd niet scoren. Milan is geduldig met jonge spelers en de plannen met De Ketelaere zijn na zijn begin zonder al te veel hoogtepunten niet veranderd", klinkt het.

"Maar de club heeft zijn verbeeldingskracht en denksnelheid op dit moment wel al nodig. En het punt is dat, om de lont écht aan te steken, er een vonk moet zijn. En die hebben we tot nu toe niet gezien. Het potentieel van de Belg is slechts gedeeltelijk tot uiting gekomen. Het zijn Leao, Giroud en Tonali die de ploeg nog steeds op sleeptouw nemen."