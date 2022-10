'Wolverhampton gaat succescoach via ontsnappingsclausule weghalen bij andere Engelse club'

Wolverhampton FC staat heel dichtbij een nieuwe coach. Michael Baele moet de oranjehemden naar veiliger wateren loodsen. Een terugkeer van Nuno Esperito lijkt dus niet meer aan de orde.

Michael Baele is momenteel aan de slag bij Queens Park Rangers, maar de coach heeft een ontsnappingsclausule staan in zijn contract bij de tweedeklasser. Concreet kan hij op elk moment en tegen een bepaald bedrag de overstap maken naar de Premier League.

QPR kampeert momenteel in de bovenste regionen van de Championship. The Wolves zijn dan ook onder de indruk van de manier van werken van Beale. Dat weet The Mirror. Het lijkt een kwestie van tijd vooraleer de handtekeningen op papier staan.