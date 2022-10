Super League: nieuwe CEO aangesteld om project nieuw leven in te blazen

A22 Sports Management heeft een nieuwe CEO aangesteld om het European Super League-project nieuw leven in te blazen.

De Super League leek een lang verleden tijd, maar nu wordt er toch nieuw leven geblazen in het project. Dat zou je tenminste denken gezien het laatste nieuws van A22 Sports Management, het bedrijf dat Super League voetbal promoot. Vandaag werd de Duitser Bernd Reichart benoemd tot nieuwe CEO van het bedrijf, dat "is opgericht om de Super League in Europa te sponsoren en te helpen creëren".

"Het doel is een duurzaam sportmodel voor clubcompetities in Europa tot stand te brengen dat de langetermijnbelangen van de fans en de bredere voetbalgemeenschap weerspiegelt", aldus A22 Sports Management in een verklaring.