Bondsdokter ziet problemen voor Romelu Lukaku richting WK: "Geen normale timing"

Bij Inter Milan geloven ze erin dat Romelu Lukaku weer fit is, maar de vraag is vooral hoe hij op het WK zal arriveren.

Dat Romelu Lukaku het WK haalt, daar lijkt er geen twijfel meer over. “Maar hij is natuurlijk wel langdurig out geweest. Het wordt een race tegen de klok - niet om hem medisch fit, maar op een hoog niveau te krijgen”, zegt bondsdokter Kristof Sas aan Het Laatste Nieuws.

Het zal de bedoeling zijn om het nodige wedstrijdritme op te doen vooraleer het WK begint. “Ritme is voor elke speler belangrijk, al wordt het minder belangrijk naarmate je meer ervaring hebt. Nu is er natuurlijk een groot verschil met de 'normale’ timing van een groot toernooi - normaal gezien zit er altijd een groot gat tussen het einde van de competitie en de start van het WK of EK.”

Nu is dat niet zo en dat heeft twee belangrijke gevolgen volgens Sas. “Enerzijds hebben spelers die vlak voor de start van het toernooi geblesseerd raken, veel minder kans om fit te raken. Anderzijds beginnen de spelers die minder ritme hebben met een achterstand aan het toernooi, want normaal begint iedereen eraan in hetzelfde ritme.”