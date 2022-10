Real Madrid kan pas in slotfase afstand nemen van Sevilla, Courtois kan netten niet schoon houden in wederoptreden

Real Madrid blijft ook na de elfde speeldag aan de leiding in Spanje na een zege tegen Sevilla.

Thibaut Courtois stond voor het eerst in een maand weer onder de lat. Karim Benzema was geblesseerd, Ancelotti zette Rodrygo dan maar in de spits.

Al na zes minuten stond Real op voorsprong na een goal van Luka Modric. Hij kreeg de bal van Vinicius Junior na balverlies bij Sevilla en de Kroaat kon niet meer missen. Na tien minuten in de tweede helft kwam Sevilla toch langszij dankzij een goal van Erik Lamela.

Het duurde enige tijd voor Real weer kon scoren, maar tien minuten voor tijd scoorde het twee keer. Eerst via Lucas Vazquez en daarna een fantastische goal van Federico Valverde. Eden Hazard bleef de hele match op de bank. Real blijft dankzij de zege zo zeker aan de leiding in La Liga.