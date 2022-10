🎥 Een streaker na Chelsea-United? Nee, middenvelder stript tot op zijn onderbroek

Opmerkelijk beeld na Chelsea-Manchester United (1-1). Een man - enkel nog in onderbroek - liep de catacomben in. Een streaker? Nee, het was Chelsea-middenvelder Mateo Kovacic.

Hij werd vrije baan gegegeven naar de kleedkamer, terwijl sommigen dachten dat er een streaker op het veld liep. Maar Kovacic had de kleren van zijn lijf weggegeven, letterlijk. Zowel zijn shirt als zijn short waren naar de fans gegaan. Een vreemd beeld. Ook voor de dame die hem zag binnenlopen...