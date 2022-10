Het was te verwachten: 3-1 en Anderlecht-fans gooien vuurwerk op veld, wedstrijd gestaakt (voorlopig?)

De match tussen Standard en Anderlecht is stilgelegd nadat de Rouches 3-1 maakten. De supporters van Anderlecht smeten vuurwerk op het veld.

Er werden ook al stoeltjes afgebroken. Intussen zijn de Standard-supporters zich aan het amuseren en is het stil in het Anderlecht-vak. Waarschijnlijk gaan ze het nog eens proberen, maar de kans is groot dat de Anderlecht-fans zullen herbeginnen eens de spelers weer op het veld staan.

Het is al de tweede keer dat er dergelijke incidenten plaatsvinden op Sclessin in een Clasico. De fans eisen het ontslag van Felice Mazzu naar aanleiding van de dreigende 16 op 42.