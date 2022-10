Lazio Roma wint ook van Atalanta en krijgt opnieuw geen tegendoelpunt binnen

Lazio Roma is in de Serie A aan een geweldige reeks bezig. Ze wonnen 5 van hun 6 laatste wedstrijden.

Na een 13 op 15 zonder tegendoelpunten wou Lazio Roma daar op het veld van Atalanta Bergamo een vervolg aan breien. Mattia Zaccagni bezorgde na 10 minuten al voor een voorsprong voor Lazio. Hij werkte een voorzet van Pedro binnen. Nadien vielen in de 1e helft geen doelpunten meer.

Lazio begon ook goed aan de 2e helft. Felipe Anderson kreeg in de omschakeling de bal van Adam Marusic en kapte de verdediger eenvoudig weg uit. Anderson trapt de 0-2 in de linkerhoek. Dat was ook de eindstand.

Zo heeft Lazio een 16 op 18. In die reeks kreeg het geen enkel tegendoelpunt binnen. Het is al geleden van de wedstrijd tegen Napoli op 3 september dat Lazio nog eens een doelpunt binnenkreeg. Khvicha Kvaratskhelia scoorde voor Napoli en sindsdien kreeg Lazio al 549 minuten geen doelpunt meer binnen. Lazio klimt ook naar plaats 3 met 24 punten. Ze staan 2 punten achter op leider Napoli.