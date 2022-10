Casper Nielsen kijkt uit naar de match tegen Porto: "Gevoel dat we nog niet klaar zijn"

Nadat Club Brugge tegen Union nog de zege uit handen gaf, maakt het zich al op voor de thuismatch tegen Porto woensdag.

Club Brugge stond zaterdag 0-2 voor na een kwartier en speelde met een mannetje meer. Maar Union kwam toch nog terug, en dat voelde achteraf aan als een nederlaag voor Club.

Casper Nielsen, die deze zomer de overstap maakte van Union naar Club, kwam er nog eens op terug op de persconferentie voor de match tegen Porto. “Natuurlijk verwachtten we allemaal om te winnen. We hebben het geanalyseerd en weten wat we beter hadden moeten doen.”

Na de 10 op 12 is Club al geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League. “Tegen Atletico Madrid hebben we een statement gemaakt. We hebben allemaal het gevoel dat we nog niet klaar zijn”, zei de Deen nog.