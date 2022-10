Nederlandse amateurvoetballer schiet beslissende penalty binnen met... een rabona

Wesley Borsboom, een Nederlandse amateurvoetballer, heeft zijn 'five minutes of fame' te pakken. De speler van VV Dubbeldam schoot een beslissende penalty op een wel heel speciale manier tegen de netten.

Hij schoot zijn team immers naar de volgende ronde van de districtsbeker... met een rabona. Hij plaatste de bal met een schot achter het steunbeen in de winkelhaak. Zelfs het Algemeen Dagblad kwam hem interviewen. “Op de training schiet ik mijn strafschoppen voor de grap ook altijd achter het steunbeen. Soms vliegen ze wel strak in de hoek, maar zo mooi in de kruising als nu is me nog niet vaak gelukt. Het is mooi dat het op beeld staat ook. Wel jammer dat de bal niet in de winkelhaak bleef hangen, dat had het wel compleet gemaakt."

Normaal schiet hij de strafschoppen zelfs niet “Wij hadden al een keer gemist en zij twee keer. Dus toen ik naar de bal stapte, wist ik wel dat het de beslissende penalty kon zijn. Mijn ploegmaats zaten me vooraf ook gek te maken, want ze weten dat ik dit kan. Toen ik naar de bal liep dacht ik: ‘F*ck it, wat heb ik te verliezen?’”