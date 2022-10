Chelsea snoept belangrijke pion weg bij AS Monaco

De Franse eersteklasser AS Monaco ziet technisch directeur Laurence Stewart richting de Premier League vertrekken.

Chelsea maakte de komst van Laurence Stewart van AS Monaco vanmorgen wereldkundig. Pas op het einde van de wintermercato vertrekt hij naar Londen.

Stewart werkte sinds juni 2020 voor AS Monaco. Ervoor werkte hij voor Red Bull Soccer International en Manchester City. Telkens werkte hij in holdings met meerdere clubs. De bedoeling van Chelsea is dan ook om het voetbalnetwerk uit te bouwen.

"Ik kijk ernaar uit om voor Chelsea te werken. Ik wil hen helpen om een wereldwijde sportorganisatie van topniveau op te bouwen", aldus Stewart. "Dat doen we door op het veld al onze wedstrijden te winnen en daarnaast carrièremogelijkheden voor onze talenten te creëren."