Shamrock Rovers is al kampioen en focust nu volledig op Europa: "Spelers zijn daar volledig mee bezig"

Door het puntenverlies van een concurrent is KAA Gent-tegenstander Shamrock Rovers al kampioen.

Shamrock is nu al kampioen door het puntenverlies van concurrent Derry. Het is daardoor nu al zeker van de 20ste landstitel in de clubgeschiedenis en focust zich nu volledig op de Conference League, waar het nog een Iers record kan verbreken.

"Onze focus ligt gewoon zoals altijd op de volgende match. Dat was niet anders geweest als we dit weekend nog vol aan de bak moesten in onze eigen competitie. We zullen er dan ook alles aan doen om de punten thuis te houden tegen KAA Gent", begon coach Stephen Bradley.

"We kunnen trouwens nog een record breken als Iers team, daar ligt ons doel. Kampioen worden en meer dan vier punten pakken in een groepsfase. Die uitdaging start morgen en de spelers zijn daar al volledig mee bezig. Daar ben ik heel blij om."