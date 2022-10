Wesley Hoedt wil niet ingaan op ruzie met Refaelov: "Idioten"

De nasleep van de rellen van zondag op Standard en het ontslag van Felice Mazzu zindert nog na in het Lotto Park.

Op de training had Wesley Hoedt duidelijk nog niet verteerd dat er iets geschreven werd over hem en Refaelov. Hoedt maande Refaelov toen aan om wat vaart te maken bij het verlaten van het veld, maar Refaelov reageerde met wat woorden en een vingertje op de mond.

“Hé, Lior, laten we snel even een foto maken samen, dan schrijven ze iets anders. Idioten”, was het duidelijke antwoord van Hoedt.