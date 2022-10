CEO Bormans over het stadiondossier van Union SG: "Geen neen, maar ook geen ja"

Union SG doet het voor het tweede seizoen op rij bijzonder goed in de Jupiler Pro League. Bij de uitstraling van de club hoort ook een ander stadion.

De sportieve prestaties van Union SG staan in schril contrast met de uitstraling van het stadion. “Onze infrastructuur in het Dudenpark voldoet niet voor de ambities die wij hebben”, zegt CEO Philippe Bormans aan Het Nieuwsblad. “We willen een stabiele factor in het Belgische topvoetbal worden, maar door het gebrek aan een modern stadion draaien wij jaarlijks een operationeel verlies van zes miljoen euro, zelfs in een jaar met Europese successen. En dat terwijl we zelfbedruipend willen zijn.”

De gesprekken met de gemeente Vorst over de site op het Bemptpark lopen bijzonder moeizaam. “We kunnen de grond kopen, huren of er is ook erfpacht mogelijk. Het gemeentebestuur houdt alles tegen. Ze zeggen geen 'neen', maar ook geen 'ja'. Ik weet niet waarom, dit is een unieke kans. Union gaat het project met 16.000 plaatsen volledig zelfstandig financieren - het gaat om 80 miljoen euro -, wat niet vanzelfsprekend is. Het ontwerp is klaar, veel vergunningen zijn al in orde. Alleen groen licht van Vorst ontbreekt.”

En de tijd dringt, want normaal moet een verhuis al in 2024 lukken. “We hebben de gemeente duidelijkheid gevraagd. Voor 31 december moet er kleur bekend worden. Is het 'njet', wat doodzonde zou zijn, dan gaan we op zoek naar alternatieven. In het Dudenpark blijven is geen optie, we willen geen kort, vluchtig verhaal zijn. Wat we nu beleven, smaakt naar meer, maar dan is er dus absoluut een nieuw stadion nodig.”