Diogo Costa, de strafschopspecialist van FC Porto

Diogo Costa stopte gisteren maar liefst twee penalty's. Het 23-jarige jeugdproduct stopte zowel de elfmeter van Hans Vanakenn als die van Noa Lang.

Het was niet het avondje van Club Brugge gisterenavond. Na vier wedstrijden zonder tegendoelpunt slikte de landskampioen gisteren vier Portugese goals. Zelf had het toch minstens één keer moeten scoren, en dat vanop de stip. Diogo Costa stopte eerst de elfmeter van Vanaken en nadien die van Lang. De jonge doelman stopte zo zijn vierde (!) strafschop op rij. Op speeldag vier in de Champions League tegen Bayer Leverkusen stopte hij een strafschop van Demirbay en de speeldag voordien eentje van Schick. Eind september stopte hij ook al een penalty van de Tsjech in de Nations League. Een echte specialist dus.