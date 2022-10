Kan Ansu Fati het tij nog keren? Groot talent is momenteel bankzitter tot onvrede van zijn manager

Ansu Fati brengt zijn tijd door op de bank bij Barcelona. Jorge Mendes, de vertegenwoordiger van Fati, dreigt de 19-jarige aanvaller weg te halen uit Camp Nou.

Fati heeft dit seizoen in 11 van de 16 La Liga wedstrijden gespeeld, waarvan negen als invaller. Dat valt natuurlijk niet goed bij zijn manager, Jorge Mendes, die Barcelona (volgens SPORT) heeft gewaarschuwd voor een mogelijke uitgaande transfer. Als de status van de jongste doelpuntenmaker in de geschiedenis van La Liga niet verandert, is de kans groot dat hij Barca komende zomer al zal verlaten.

De Catalaanse club zou zich geen zorgen maken, want Fati staat namelijk nog tot de zomer van 2027 onder contract bij de club en heeft een vrijwaringsclausule van een miljard euro. Barcelona vertrouwt erop dat geen enkele club dat op tafel zal leggen, dus de club voelt zich niet onder druk gezet. Fati kreeg de afgelopen tijd veel te maken met blessureleed en sinds zijn terugkeer is hij in de meeste wedstrijden bankzitter.