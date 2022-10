PSV zonder supporters tegen Bodø/Glimt na wangedrag in Arsenal

PSV zal zonder fans naar Bodø/Glimt moeten trekken, dat heeft de UEFA vandaag beslist. Ze krijgen deze sanctie opgelegd na wangedrag van de supporters in de wedstrijd tegen Arsenal.

In de Europa League speelde PSV vorige week op verplaatsing tegen Arsenal. Tijdens de wedstrijd zouden de Nederlandse fans vernielingen hebben aangericht en zelfs voorwerpen beginnen gooien zijn. Dat is de UEFA natuurlijk niet ontgaan. De club uit Eindhoven zal contact moeten opnemen met Arsenal over een eventuele schadevergoeding.

Verder zal PSV ook niet moeten rekenen op supporters in de uitwedstrijd tegen Bodø/Glimt. Het zou wel eens een rechtstreeks duel kunnen worden voor de volgende ronde van de Europa League, maar dat hangt natuurlijk af van de resultaten van vanavond. Ten slotte krijgt PSV ook nog eens een boete van 40.000 euro opgelegd.