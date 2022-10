Veel lof voor Romelu Lukaku: "We zijn allemaal blij dat Romelu terug is"

Romelu Lukaku maakte zijn wederoptreden bij Inter in de Champions League en vierde dat met een doelpunt.

De vreugde was groot bij Inter, toen Romelu Lukaku inviel en nauwelijks enkele minuten later al meteen wist te scoren. San Siro genoot duidelijk van de Rode Duivel en gunde het hem ook. “We hebben Lukaku gemist”, zei trainer Inzaghi na afloop van de wedstrijd. “Ik ben blij voor hem dat hij terug is.”

“Toen het nummer 90 van Inter opstond om aan zijn opwarming te beginnen, kreeg hij al een staande ovatie. Hij wierp een blik op de tribunes en stuurde een kushandje naar zijn zoontje”, schreef La Gazzetta dello Sport.

Keeper André Onana ging zelfs een stapje verder. “Met dit team moeten en mogen we dromen. Ik zit al jaren in het voetbal. Speelde voor verschillende clubs, maar niet eerder zag ik een ploeg zich zo gedragen als nu met Lukaku. Hij kreeg zoveel affectie en liefde van zijn teamgenoten. Kijk ook naar onze supporters, die hem een fantastische comeback gaven. Ze vierden samen feest. We zijn allemaal blij dat Romelu terug is.”