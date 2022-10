Xavi verrast na uitschakeling: "Geen mislukking, maar eerder een tegenslag"

FC Barcelona is na de jaarwisseling veroordeeld tot de Europa League. Xavi Hernandez is echter niet van plan om die competitie als minderwaardig te beschouwen.

FC Barcelona verloor gisteren kansloos in het eigen Camp Nou met 0-3 van Bayern München. In 2023 danst Barça dus niet langer mee op het Kampioenenbal, maar moet het in de Europa League aan de bak.

“Maar we mogen de kopjes niet laten hangen”, aldus Xavi Hernandez. “Ik vind de uitschakeling dan ook geen mislukking. Eerder een tegenslag. We hebben de komende maanden nog een pak prijzen om voor te vechten.”

We hebben de komende maanden nog een pak prijzen om voor te vechten

Nochtans gaf de coach aan dat er dit seizoen minstens iets moet gewonnen worden. “We strijden nog mee in La Liga, de Copa del Rey en de Europa League. Ik ben ervan overtuigd dat we op alle vlakken kunnen meestrijden.”