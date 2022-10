🎥 Feyenoord-hooligans richtten ware ravage aan in centrum Graz en in het stadion

In het Oostenrijkse Graz gaan ze de doortocht van de Feyenoord-supporters niet gauw vergeten. Er vielen gewonden, waaronder agenten en in het stadion waren er zware beschadigingen aan de infrastructuur.

Feyenoord verloor met 1-0, maar het waren de hooligans die de hoofdrol opeisten. Ze staken vuurwerk af in de stad en de politie zette een deel van het centrum af. Daarna werden er her en der vernielingen aangebracht op weg naar het stadion. Traangas werd ingezet, maar dat bekoelde hen niet. Ook in het stadion waren er veel vernielingen aan toiletten, deuren en drankstandjes.

In totaal zouden zeven mensen zijn opgepakt en er vielen ook verschillende gewonden, naar verluidt onder meer bij een steekpartij. De Rotterdammers hebben al een slechte reputatie in Europa en vorig seizoen moesten ze al 600.000 euro aan boetes ophoesten.