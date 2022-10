Bij gemeente Vorst reageren ze verbaasd op uitspraken van Union-CEO over stadionbouw

Union wil bouwen en liefst zo snel mogelijk. In Het Nieuwsblad vroeg CEO Philippe Bormans voor 31 december een antwoord van de gemeente Vorst voor de bouw van een nieuw stadion aan het Bemptpark. Maar bij de gemeente vielen ze uit de lucht.

"We kunnen die grond kopen of huren, ook erfpacht is mogelijk”, sprak Bormans gisteren. Maar een anonieme bron bij de gemeente reagererde in La Dernière Heure: "Dat Union dan een bod doet. Wij gaan geen prijs bepalen voor gronden die we niet noodzakelijk willen verkopen. Trouwens, de studies over de impact van een nieuw stadion zijn voorlopig veel te vaag.”

Bij Union benadrukken ze dat de club wél de juiste procedures volgt en dat de bal in het kamp van de gemeente ligt, klinkt het dan weer in Het Nieuwsblad.