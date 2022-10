Mevrouw Vrancken kent de kwaliteiten van haar man: "Ik zou weleens een vlieg op de muur willen zijn bij zijn besprekingen"

Karen Pittomvils is al sinds mensenheugenis de trouwe partner van Wouter Vrancken. Zij ziet hoe haar man op handen gedragen wordt in Genk en vanavond zijn ex-ploeg KV Mechelen in de ogen kijkt, waar hij ook nog steeds immens populair is.

De overstap naar Genk werd een groot succes. "We hebben ons vanaf de eerste dag bij Genk heel erg welkom gevoeld. Ooit zal hij een wedstrijd verliezen. Daarom vind ik dat hij moet genieten van het succes. Hij blijft heel bescheiden. Soms denk ik: 'Pak de credits eens.' Want ik zie wat hij ervoor doet en laat. Aan de andere kant, Wouter is zo. Hij voelt zich daar goed bij", zegt Karen in HLN.

Na zijn carrière wou Vrancken het voetbal zelfs achter zich laten. "Hij heeft gewerkt voor een verzekeringskantoor, voor een sportmerk, op de luchthaven en bij een bank. Hij was zoekende. Je bent vooraan in de dertig en moet ineens gaan uitpuzzelen wie je bent. Alleen die hard selling was niks voor hem. Hij werd daar ongelukkig van. In zijn laatste job had hij een leidinggevende functie. Dat lag hem duidelijk beter. Hij kan mensen begeesteren. Ik zou weleens een vlieg op de muur willen zijn bij zijn besprekingen."