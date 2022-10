Luis Enrique laat 45-voudig international thuis van WK, wel nog hoop voor recordinternational Ramos

Het goed geïnformeerde AS is te weten gekomen dat Spaans bondscoach Luis Enrique één van zijn ervaren doelmannen niet in de ruime selectie van 55 gezet heeft. David De Gea ziet het WK zo aan zijn neus voorbij gaan.

Enrique heeft drie doelmannen die al geruime tijd bij de selectie zitten: Unai Simón (Athletic Club), Robert Sánchez (Brighton & Hove Albion) en David Raya (Brentford). Kepa Arrizabalaga (Chelsea) en David Soria (Getafe) staan op de reservelijst. Dat De Gea niet eens de voorselectie haalt, is een nieuwe klap in zijn gezicht. Al wekken zijn prestaties bij Manchester United niet meteen vertrouwen op. In de voorselectie is er wel een plaats voor Sergio Ramos. Die speelde zijn laatste match voor Spanje in maart 2021, maar staat wel op het lijstje. De 36-jarige verdediger van PSG is nog steeds recordinternational met 180 caps.





